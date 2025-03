Frattesi e quel dato incredibile che spiega perché piace a Conte

Davide Frattesi ha segnato 12 gol in due stagioni all'Inter. La seconda, questa, deve ancora finire. E lui sta giocando sempre meno. Inzaghi gli preferisce spesso addirittura Zielinski. Tante presenze, ma sono spezzoni. Una rete ogni 250 minuti è la sua statistica principale, il biglietto da visita. Vale a dire, un gol quasi ogni tre partite. In un campionato come la Serie A a 38 giornate, arriverebbe a quota 13 reti. Numeri da attaccante. Numeri che spiegano l'interesse concreto del Napoli, secondo quanto riferito dai quotidiani e dagli esperto di mercato. Il centrocampista d'altronde già a gennaio poteva partire. Piaceva alla Roma, dov'è cresciuto. In estate addio quasi certo, prezzo da valutare. Si vedrà.

Frattesi, classe 1999, sarebbe un perfetto rinforzo come mezzala. Non è un rifinitore, non è un costruttore, ma è un perfetto incursore, vive per gli inserimenti senza palla, in area si aggiunge alle punte, è dinamico e con personalità. In una squadra verticale come quella di Conte, sarebbe l'ideale come alternativa ai vari McTominay e Anguissa. Il suo ruolo, d'altronde, è quello. Se una squadra cerca un play o un giocatore tecnico che costruisce o apre spazi chiusi, Frattesi non sarebbe l'ideale. Ma non è questo il caso del Napoli.