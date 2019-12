Gattuso alla squadra: "Siamo fortissimi, abbiamo una maglia importante e usciremo da questo momento"

Parola anche a Gennaro Gattuso. Il tecnico, come riporta il sito ufficiale del club, ha parlato così alla squadra: "Non è un bel periodo ma testa alta. Abbiamo la possibilità per uscire da questa situazione. Napoli è una piazza importante con una maglia importante. Abbiamo una Società fortissima e una squadra fortissima. Credo fortemente in voi".