Cds - Ostigard o Zanoli più cash (che può salire) per Dragusin: ADL aspetta il sì del Genoa

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli insiste per Dragusin: inizialmente è stato valutato esclusivamente il prestito secco al Genoa di Zanoli, ma il Napoli ha formalizzato un’offerta al club rossoblù per Radu Dragusin, 21 anni, il difensore centrale prediletto per rinforzare il reparto, articolata in questo modo.

13 milioni di euro più il cartellino di Zanoli, valutato 12 milioni. In totale: 25 milioni di euro. La proposta non è stata accettata, ma il Napoli è disposto ad aumentare il cash e ad inserire eventualmente il cartellino di Leo Ostigard. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.