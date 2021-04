Rai - ADL, nessuna fretta per il prossimo allenatore: il punto sulla panchina

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. “I tempi per la scelta del prossimo allenatore potrebbero essere più lunghi del previsto. Oggi il presidente De Laurentiis ha parlato con i suoi collaboratori e poiché si tratta di una scelta importante, vuole scegliere l’allenatore con calma e senza fretta. De Laurentiis attenziona da vicino la situazione Inzaghi con la Lazio e Fonseca con la Roma. Il primo potrebbe rompere con Lotito visto che il rinnovo del contratto non è ancora stato definito. Su Inzaghi c’è anche la Juventus. L’ultimo colloquio con l’entourage di Fonseca c’è stato il venerdì prima di Roma-Napoli. Juric e Italiano possono arrivare a prescindere dal piazzamento Champions, mentre Dionisi che non ha alcuna esperienza in Serie A, solo in caso di Europa League”.