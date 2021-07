Sky - Demme, oggi si opera al ginocchio a Villa Stuart

Oggi, mercoledì 28 luglio, Diego Demme si presenterà a Villa Stuart, dove era già stato domenica per gli accertamenti, per effettuare un intervento di consolidamento del legamento collaterale del ginocchio destro, infortunatosi nella partita contro la Pro Vercelli. Questo l'iter previsto per il recupero del centrocampista azzurro che mancherà al Napoli nell'inizio della prossima Serie A. A riportarlo sul proprio sito, è Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport.