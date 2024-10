Juan Jesus furioso dopo tentativo furto: “Mai più al sicuro a Napoli, tutto questo mi fa schifo!”

Juan Jesus, dopo il video che denunciava il tentativo di furto subito nella notte, ha scritto su una stories di Instagram alcune sue considerazioni: “Quello che è accaduto stanotte è soltanto la ciliegina sulla torta, nell'arco di un mese ho trovato nella macchina ben 5 airtag (geolocalizzatore).

E solo di sapere che questi delinquenti sanno dove vivo non mi porta serenità, purtroppo in una città cosi bella non sentirò mai più al sicuro.So che i beni materiali alla fine è secondario, ma sapere che un estraneo ha violato una cosa mia personale mi fa veramente schifo!”.