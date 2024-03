Juventus, Giuntoli a Dazn: "Non commento ADL, la partecipazione al Mondiale per Club è nelle loro mani"

Il ds della Juventus Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di Dazn, in vista del match contro il Napoli valido per la 27^ giornata di Serie A.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Il ds della Juventus Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di Dazn, in vista del match contro il Napoli valido per la 27^ giornata di Serie A. Fischio d’inizio alle ore 20.45, allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Torna a Napoli: c'è un pensiero che le è venuto entrando allo stadio?

"Uno solo sarebbe poco, 8 anni sono tanti. E' veramente una grande emozione".

Vuole commentare le parole di De Laurentiis sulla partecipazione della Juve al Mondiale per Club?

"E' una cosa molto lontana da noi, non partecipando alle coppe. Il futuro del Napoli in quella competizione è nelle loro mani. Non commento le sue parole".

Come sta vedendo Chiesa?

"Ha avuto qualche problema fisico e, se non è al 100%, è normale che non sia brillantissimo. Aspettiamo che cresca".

E' cambiato qualcosa riguardo al futuro di Allegri?

"Non è cambiato nulla. Siamo concentrati sul presente, poi a tempo debito ci troveremo e parleremo del futuro".