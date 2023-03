L'appello di Spalletti ai tifosi: "Bisogna essere allo stesso livello del risultato storico, divertitivi e mostrate l'atteggiamento dei vincenti"

“Preferirei evitare che stasera succedesse casino in città".



© foto di www.imagephotoagency.it

Nel post-partita di Napoli-Eintracht e la qualificazione ai quarti di Champions ottenuta, il tecnico azzurro Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "E’ andata bene, è andata come doveva andare perchè la squadra si è comportata benissimo. Ha usato la testa, si è adattata a questo nuovo atteggiamento dell’Eintracht dell’inizio della partita e ha passato meritatamente questo turno. Questa squadra e questa città se lo meritano".

I suoi giocatori hanno detto che ve la giocate con tutti e non hanno paura di nessuno. “Sono sempre d’accordo con quello che dicono i mei calciatori. Qualsiasi cosa gli accada io sto con la mia squadra, io sto con loro. Poi è chiaro che non puoi mai scendere sotto il livello di squadra che hai detto che puoi andare a prendere. Per cui sono felice”.

Traguardo storico, ma lei ha già giocato i quarti. "C’è sempre qualcosa di diverso, ho a disposizione una squadra che è passata contro l’Eintracht con 5 gol differenza e secondo me non abbiamo fatto il massimo. E non abbiamo fatto il massimo. Abbiamo ancora potenzialità inespresse e su quelle sono convinto che possiamo fare un qualcosa di importante".