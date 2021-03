La cessione che i tifosi non avevano previsto

Senza Champions tre attaccanti centrali rischiano di essere troppi. Lo ha scritto questa mattina il Corriere dello Sport inaugurando il focus mercato legato alla prossima stagione. In pratica, arrivando quinti o sesti, comunque fuori dai primi quattro posti, il Napoli potrebbe pensare di cedere uno dei suoi centravanti. Escluso Osimhen, appena arrivato, il ballottaggio si ridurrebbe a due: Petagna o Mertens. Comunque vada, non era prevista una cessione di un attaccante centrale. Entrambi sono utili per motivi diversi. Petagna è stato quello più continuo e utile, seppur non forte in prospettiva come Osimhen e non devastante come Mertens. Il belga è un leader, è Ciro, ha appena rinnovato. Vedremo cosa accadrà.