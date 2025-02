Ufficiale Lautaro la fa franca: nessuna squalifica dal Giudice Sportivo per le bestemmie post-Juve

Nessuna squalifica per Lautaro Martinez. L’argentino non è stato punito dal Giudice Sportivo della Serie A dopo l’episodio avvenuto al termine di Juventus-Inter, in cui era stato pizzicato dalle telecamere mentre si lasciava andare a visibili sfoghi e imprecazioni blasfeme.

Il video è diventato immediatamente virale sui social ed in molti hanno invocato l’art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, chiedendo la squalifica per il calciatore nerazzurro. Squalifica che però non è arrivata.

Nonostante da regolamento l'espressione blasfema possa essere punita, per far sì che il regolamento venga applicato questa deve essere supportata da un chiaro audio e non solo dal labiale. L’argentino sarà dunque regolarmente a disposizione dell’Inter per le prossime partite e per lo scontro diretto contro il Napoli.