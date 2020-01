Lobotka-Napoli, all. Celta allo scoperto: "Se non è concentrato, lo lascio fuori! Ci parlerò domani..."

Domani il Celta Vigo torna in campo per affrontare l'Osasuna. Intervenuto in conferenza stampa l'allenatore Oscar Garcia ha così risposto a una domanda (evidenziata anche da noi ieri) relativa al futuro di Stanislav Lobotka che è ad un passo dal Napoli: "Questa settimana ho parlato col ragazzo e lo farò anche domani. Se mi accorgo che non è concentrato, non lo farò giocare. In questa partita ho bisogno di giocatori concentrati che sappiano lasciare fuori dal campo ogni altra situazione personale. Mercato? Possono esserci sempre persone che pensano più a se stessi che al bene della squadra". Chiaro, a quanto pare, il riferimento a Lobotka, che in queste ore spinge per trasferirsi in azzurro...