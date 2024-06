Lobotka: "Sono felice a Napoli, ma seguo il Barça da bambino. Se arrivasse un'offerta..."

Torna a parlare Stanislav Lobotka, dal ritiro della nazionale, dopo la vittoria del secondo trofeo di Mvp con la sua Slovacchia che domani affronterà l'Inghilterra agli ottavi. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta alcune dichiarazioni anche sul futuro e sul vecchio sogno Barcellona (che però poi non s'è fatto più vivo per problematiche economiche e cambio in panchina):

"Mi piacerebbe giocare in un top club, ma ora sono a Napoli, contento di starci, ho un contratto ed ho una 'famiglia italiana'. Il Barcellona? Lo seguo da bambino, da Deco e Ronaldinho. Se arrivasse un'offerta vorrei andarci...", le dichiarazioni di Lobotka riportate quest'oggi dal quotidiano sportivo.