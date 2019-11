Meret celebra l'esordio in Nazionale: "La prima non si scorda mai. Un sogno che si avvera!"

Il portiere del Napoli, Alex Meret ha postato sul proprio account Instagram un messaggio dopo l'esordio arrivato ieri in Nazionale nella vittoria per 9-1 contro l'Armenia: "La prima non si scorda mai. È stata un’emozione incredibile, un sogno che si avvera!. Abbiamo concluso al meglio questo girone. Sono orgoglioso di far parte di questo grandissimo gruppo".