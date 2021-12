Milan-Napoli 0-1, le pagelle: Elmas la decide, la mediana soffre ma Juan Jesus-Rrahmani alzano il muro!

Ospina 6,5 - Una bella parata su Ibrahimovic nella ripresa, in una delle poche occasione dei rossoneri. Poi per il resto qualche buona uscita, aiutando i compagni nel limite Ibra di testa, e buona gestione del pallone dal basso

Malcuit 7 - Si conferma su buonissimi livelli, stavolta tenendo anche bene difensivamente quando sollecitato oltre alla solita spinta quando lanciato con i tempi giusti. Nella ripresa agisce più alto, quasi da quinto, e chiaramente viene favorito.

Juan Jesus 7.5 - Si esalta nel corpo a corpo con Ibra e non solo, entrando spesso in anticipo con grande impatto fisico e scelta di tempo. Tiene botta sul gioco aereo anche quando piovono palloni in area con una frequenza impressionante. Sull'episodio finale c'era anche fallo su di lui.

Rrahmani 7,5 - Per metterlo fuori gioco bisogna colpirlo duro ed avviene in diverse circostanze. Difficile superarlo, poi nel finale si esalta sul gioco aereo allontanando una serie infinita di palloni.

Di Lorenzo 7 - Gioca sulla sinistra e quasi non si nota la differenza. Certo, rispetto ad altre partite resta basso per un'impostazione a tre dal basso, ma in qualche frangente non rinuncia ad accompagnare. Nel finale si stringe ulteriormente ed è un saltatore in più nella sofferenza finale.

Demme 5,5 - Non ha il dinamismo di quando è al top della condizione, ma poi inizia a sbagliare tanto anche tecnicamente. Nella ripresa Spalletti non è contento della gestione di un paio di palloni e lo sostituisce (dal 53' Lobotka 6,5 - Con lui il Napoli gestisce meglio palla, riconquista metri e costringe il Milan ad affrettare l'ingresso delle torri per lanciare in area. Un Napoli più qualitativo passa da una centralità maggiore dello slovacco nel gioco e nelle gerarchie)

Anguissa 6 - Salva la sua valutazione perché tiene duro anche se non ha quel minutaggio nelle gambe, ma non è una prova del suo livello. Nella ripresa è in difficoltà fisiche, sbaglia diversi palloni ed addirittura un paio di svirgolate mettono Ibra in porta.

Lozano 6 - Tanti errori, ma anche tanto movimento, lottando sia sull'esterno e poi centralmente nella prima parte del secondo tempo. Continua a mancare al tiro, sprecando buonissime occasioni nel primo tempo (dal 77' Politano sv - Entra, punta, ma combina poco rimediando più che altro palle perse. Non un grande approccio )

Zielinski 7 - Dà qualità alla manovra, giocando anche di spalle, ma pure dinamismo e una buona fase di non possesso. Nonostante il problema dell'ultima partita, si conferma che è in buona condizione. Quando esce, il Napoli fa fatica a risalire il campo (dal 77' Ounas sv)

Elmas 7 - Sblocca la gara con un bel movimento su calcio d'angolo, all'interno di una buonssima prova in cui dà qualità, protezione palla e poi nel finale non disdegna un gioco più ruvido adattandosi al momento difficile (dall'85' Ghoulam sv)

Petagna 6 - Tanto movimento, lavoro sporco di sponda per far salire la squadra, ma è difficile da valutare di più perché manca per attacco alla porta e soprattutto finalizzazione. Incredibile il mancato 2-0, facendosi chiudere per rientrare lentamente sul sinistro. Nel finale, però, si capisce la sua importanza quando il Napoli non esce più e viene schiacciato (dal 77' Mertens sv)