Napoli-Benevento 1-2, le pagelle: condizione precaria e tanti Primavera. Younes in campo 90', disattento Maksimovic

da Dimaro, Antonio Gaito

Karnezis 6 - Non può fare di più sul gol sotto misura di Coda, per il resto non commette sbavature e se la cava abbastanza bene nell'uscita difensiva. (dal 45' Contini 5,5 - Coinvolto spesso con i piedi, per il resto è impegnato solo in un'occasione, nel finale sul gol del 2-1, e forse non è molto reattivo nel distendersi)

Malcuit 6 - Agisce molto alto, dando ampiezza alla squadra. Inizia molto forte, puntando spesso Letizia, con risultati alterni però in fase di assistenza ai compagni. Cala alla distanza per il dispendio fisico (dal 45' Di Lorenzo 6 - Arriva sul fondo di prepotenza quando coinvolto, ma nella ripresa i ritmi sono più bassi ed ha meno spazio da prendere)

Maksimovic 5,5 - Controlla senza troppi affanni, spesso in anticipo. Macchia la sua prova con uno svarione che porta all'1-1 del Benevento su un cross abbastanza prevedibile. Esce al 45' dopo alcuni problemini avuti ieri (dal 45' Tonelli 6 - Spesso in anticipo, concede poco al diretto avversario e non si fa sorprendere in profondità anche se nella ripresa il Benevento si vede poco in avanti)

Luperto 5,5 - Qualche buona chiusura, per il resto allontana la minaccia senza troppi fronzoli e non si prende troppi rischi in uscita. Nel finale temporeggia un po' troppo e viene infilato tra le gambe per il 2-1.

Ghoulam 6 - Non manca la spinta sull'out mancino, anche se non riesce a propiziare pericoli verso la porta del Benevento. Non sempre è nel vivo del gioco col Napoli che si appoggia di più all'altra fascia (dal 64' Zanoli 6 - Si disimpegna bene quando viene attaccato ed in uscita non disdegna il dribbling per poi portare palla)

Callejon 6,5 - Appare già in buone condizioni. Bravo a dettare la profondità e siglare il primo gol del pre-campionato azzurro. Si ripete prendendo alle spalle la difesa, ma Verdi non concretizza un assist solo da spingere in rete. Ha la chance per il raddoppio, ma calcia alto (dal 70' Zerbin sv)

Rog 6 - Sembra già avanti fisicamente, non a caso resta in campo per tutta la gara. Un bel recupero difensivo nel primo tempo, ma non mancano gli errori quando è chiamato a costruire l'azione.

Gaetano 6 - Viene schierato da centrocampista centrale, ma le cose migliori le fa vedere quando può ispirare la manovra e giocare nello stretto. Da rivedere in una posizione più offensiva nei prossimi test. (dal 64' Palmiero 6 - Ha caratteristiche più da play basso e agevola l'uscita dei difensori nella fase finali quando i ritmi sono molto bassi)

Younes 6 - Schierato da falso esterno a sinistra, nonostante l'emergenza in attacco, e mostra buone giocare rientrando verso il campo. Bellissimo il tocco sotto a lanciare in porta Callejon sul primo gol. Nella ripresa va a fiammate. L'anno scorso guardava i compagni in stampelle, ora è l'unico attaccante ad aver giocato tutta la partita.

Tutino 6 - Chance importante in attacco che non sfrutta del tutto, divorandosi un paio di ghiotte occasioni. Mostra comunque grande difesa del pallone e qualità nel cambio gioco in ripartenza mandando in porta Callejon (dal 73' Sgarbi sv)

Verdi 6 - Partita con alti e bassi. Manca incredibilmente un gol a porta vuota, su assist di Callejon, ma chiude anche qualche bella combinazione e manda in porta lo spagnolo ricambiando l'assist (dal 75' Zedadka sv)