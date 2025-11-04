Napoli-Eintracht, le pagelle: Scott spreca, Højlund non sfonda! Bene Lang, Conte troppo timido
di Arturo Minervini
Milinkovic-Savic 6,5 - Poco impegnato fino al 70’, risponde bene al primo tiro in porta dell’Eintracht.
Di Lorenzo 6 - Cresce col passare dei minuti dopo un avvio non brillante, ma manca la precisione quando c’è da affondare.
Rrahmani 6 - I tedeschi si vedono poco e lui presidia la zona con attenzione. Si becca un giallo su una ripartenza.
Buongiorno 6 - Anche lui poco impegnato, gioca una gara senza infamia e senza lode.
Gutierrez 6,5 - Subito pimpante con un gran pallone che Anguissa spreca. Mostra grande tecnica ed intraprendenza quando deve attaccare l’area avversaria.
Anguissa 5,5 - Ha una buona occasione in avvio ma non riesce a leggere bene il cross di Gutierrez. Ha un’occasione clamoroso a 15’ dalla fine ma calcia malissimo. Serve pallone perfetto sprecato da McTominay.
Lobotka 6 - Torna titolare e gioca una partita ordinata e intelligente, anche in fase di copertura.
Dal 73’ Lang 6,5 Un buon guizzo appena entrato. Doveva entrare prima.
McTominay 5 - Non parte bene, sbagliando qualche tocco elementare, il più evidente su una buona ripartenza a fine primo tempo. Ha una buona occasione al 66’, ma il suo mancino viene murato. Spreca un’occasione buona al minuto 83’, non da lui.
Politano 5,5 - Cerca spazi sulla destra ma non sfonda praticamente mai. Si trova spesso raddoppiato e non riesce a trovare il guizzo.
Dal 64’ David Neres 5,5 Fatica a saltare l’uomo. Elmas 6,5 - Conte lo premia per la bella prova con il Como e lui parte fortissimo, con un paio di fiammate ad inizio gara ed un gol sfiorato al 12’. Al 66’ mette un gran pallone per Scott, che non trova la zampata.
Hojlund 5 - Pochi spazi, prova a giocare sulla linea. Si fa trovare più di una volta in ritardo su palloni interessanti messi a centro area. Difende poco il pallone.
Conte 5 - Il Napoli gioca una brutta gara e lui ritarda troppo i cambi.
