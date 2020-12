Napoli-Real Sociedad 1-1, le pagelle: Zielu, che botta! Lozano unica arma, la mediana è sovrastata

dallo Stadio Diego Armando Maradona, Antonio Gaito

Ospina 6,5 - Qualche intervento nel primo tempo, diverse uscite di personalità gestendo bene anche l'uscita dal basso, poi per il resto è l'imprecisione degli attaccanti spagnoli a rendergli la serata meno complessa.

Di Lorenzo 6 - Partita complessa, spesso tra esterno e mezzala e costretto a fare delle scelte. Col passare dei minuti agisce quasi da centrale aggiunto, sbrogliando anche diverse situazioni complesse e svettando di testa dietro i centrali. Nel finale ha la forza per accompagnare e per poco propizia il 2-0.

Maksimovic 6 - Errore gravissimo ad inizio gara, perdendo la marcatura sull'azione che poi manda praticamente a colpire a porta vuota Portu. Si riprende alla distanza, chiude con buoni interventi e si esalta sul gioco aereo che resta il suo forte.

Koulibaly 6,5 - Incolpevole sul gol, tenendo il diretto avversario, senza poter intervenire sul buco di Ghoulam. E' chiamato agli straordinari con tanti interventi, spesso anche alle spalle di Mario Rui.

Mario Rui 6,5 - Partita di sofferenza, spesso preso in mezzo quando Insigne non riesce a dargli una mano, ma è sempre applicato. Buonissime alcune giocate in uscita, completando ottimi disimpegni sulla pressione (dal 37'st Ghoulam 5 - Non entra bene in partita, sbaglia qualche appoggio e soprattutto di schiena lascia lì il pallone per il gol del pareggio)

Fabian 5 - Pronti via, perde subito palla in uscita ed è il segnale di una gara di enorme sofferenza. Tiene troppo palla, mandando a nozze la pressione alta della Real Sociedad e rischia in tante occasioni. Non riesce a dare qualità, ma Gattuso lo tiene in campo fino alla fine.

Bakayoko 6 - Meglio rispetto a Fabian, almeno perché non si prende rischi, gioca facile per eludere la pressione e recupera qualche pallone centralmente. Buono il contributo anche sul gioco aereo (dal 25'st Demme 6 - Mette ordine, gioca in sicurezza e respinge gli ultimi tentativi di alzare la pressione degli spagnoli)

Lozano 6,5 - Col VAR avrebbe permesso al Napoli di giocare in 10 per gran parte della gara, ma l'arbitro non gli fischia neanche fallo. Nella ripresa si ripete, trovando la profondità, ma il movimento verso l'esterno porta solo al giallo del difensore. Dà copertura ed è quasi l'unica giocata offensiva, ma dopo una miriade di scatti esce stremato (dal 25'st Politano 6 - Buon impatto sul match, riuscendo ad allungare di nuovo la squadra nel finale, s'intene con Di Lorenzo nel finale e per poco non propizia il raddoppio prima dell'1-1)

Zielinski 7 - Sulla qualificazione c'è la sua firma. Nel momento di maggiore difficoltà, con la Real Sociedad padrone del campo, aggancia e trova un bolide che incanala partita e girone dalla parte (dal 30'st Elmas 5,5 - Non un grande approccio sul match, sbagliando diversi appoggi quando il Napoli prova a far girare palla per difendere la vittoria)

Insigne 6,5 - Un tiro al volo che termina alto, qualche filtrante di qualità per Lozano, ma è da premiare per la partita di generosità, spesso abbassandosi da terzino per aiutare Mario Rui negli uno contro due. Finisce in apena, ma Gattuso lo lascia in campo ed al 90' manda in porta Politano

Mertens 6 - Partita complicata, lontanissimo dalla porta e come unica giocata per tutto il primo tempo provare a lanciare Lozano, cosa che gli riesce giusto un paio di volte. Per il resto gira a vuoto sull'uscita dal basso e non ha particolari occasioni (dal 25' Petagna 6 - Prende qualche fallo, fa salire la squadra nel momento di massima spinta della Real Sociedad. Ha una buona occasione, ma opta per l'assist che non arriva)