Ufficiale Natan è del Betis: il Napoli annuncia la cessione in prestito con diritto di riscatto

Il comunicato ufficiale del club azzurro sul passaggio di Natan

Adesso è ufficiale, Natan lascia lascia il Napoli e approda in Spagna, al Betis Sevilla. Come scritto nei giorni scorsi, il difensore brasiliano passa agli spagnoli in prestito oneroso per circa 1mln con diritto di riscatto intorno agli 8/9 mln. Ecco il comunicato della società azzurra: "La SSC Napoli comunica la cessione temporanea con diritto di riscatto delle prestazioni sportive di Natan Bernardo De Souza al Betis Siviglia". Parallelamente è arrivata anche la comunicazione da parte degli spagnoli.