Non dite a Gattuso che il Napoli crea più di tutti (anche) in Europa

Nonostante le quattro reti siglate a Cagliari, Rino Gattuso nel post-partita sia a Sky che in conferenza stampa s'è soffermato sulle tante palle gol (nuovamente) non sfruttate, soprattutto nel primo tempo, che hanno portato poi alla prima sbavatura all'1-1 dopo 60' di totale dominio azzurro. Un qualcosa che non è nuovo per il Napoli, costretto spesso a rivincere partite da chiudere già nel primo tempo, spendendo molte più energie o vanificando talvolta così ottime prove, come poteva accadere con una squadra di un livello superiore al Cagliari.

"Noi siamo la squadra che crea più occasioni e che ne lascia di meno, siamo primi in tutte e due le classifiche e questo ci deve far riflettere. Giochiamo bene, ma dobbiamo essere più lucidi, cattivi, avvelenati per finalizzare", le parole del tecnico in conferenza, ma ancora più esplicito è stato a Sky: "Sono contento della prestazione, ma sono molto arrabbiato perché 10 palle gol nel primo tempo sono tante, considerando anche tutti i giocatori offensivi che mancano. Siamo la squadra che calcia di più in Serie A e fa creare meno agli avversari. E' una questione di mentalità. Sull'1-1 è stato bravo Zielinski, altrimenti eravamo qui a parlare di una partita da prendersi a martellate sulle parti basse".

PRIMI IN EUROPA - E Gattuso ha perfettamente ragione. Il Napoli è primo per palle gol per i dati della Lega e primo per tiri in porta (18,4 di media a partita), davanti alla super-offensiva Atalanta (16,1) ed al Milan (15.9). Primo anche per minor numero di tiri subiti: 8,6, meglio dei 9,1 della Roma, 9,4 dell'Atalanta e 9,9 di Juventus e Inter, ma qui il dato trova corrispondenza con il minor numero di gol subiti e la migliore difesa del campionato. La discrepanza è in attacco dove è quarto per gol fatti. E non dite a Gattuso che il Napoli è primo anche in Europa: i 18,4 tiri in porta di media a partita sono il miglior dato europeo, davanti ai 17,1 del Lione ed ai 16,9 del Barcellona.