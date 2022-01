Oggi e domani in campo due azzurri: Spalletti attende i rinforzi di gennaio dall'Africa

Praticamente chiuso senza ulteriori sussulti il mercato invernale, Luciano Spalletti guarda ora alla Coppa d'Africa per due veri e propri rinforzi di gennaio. Tra oggi e domani infatti sono in programma i quarti di finale della competizione ed un'eliminazione di Camerun o Senegal potrebbe restituire subito Frank Anguissa e Kalidou Koulibaly, praticamente alla vigilia della settimana tipo di lavoro che porterà alla sfida contro il Venezia.

Oggi in campo Anguissa

Si parte quest'oggi con il Camerun, probabilmente una delle selezioni con più pressioni per la vittoria finale dopo l'uscita d diverse favorite alla vittoria finale, che sfiderà il Gambia, la prima avversaria di un certo livello dopo aver superato la sorpresa Comore. Ovviamente inamovibile Anguissa, sempre in campo finora. In caso di vittoria il 3 febbraio è previsto l'incrocio con una tra Egitto e Marocco.

Domani tocca a Koulibaly

Il difensore del Napoli guiderà da capitano il Senegal nella sfida contro la Guinea Equatoriale, dopo aver superato agevolmente Capo Verde, in cui ovviamente parte con i favori dei pronostici. In caso di vittoria, in campo martedì contro Burkina Faso o Tunisia. La sfida contro il compagno di squadra Anguissa potrebbe avvenire solo in caso di finale, in programma domenica 6 quando il Napoli scenderà in campo a Venezia.