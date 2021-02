Orsato ammette alla Rai: "Pjanic? Mio errore, ero troppo vicino e lo giudicai contrasto"

Grande svolta nel mondo arbitrale grazie al nuvo corso Trentalange, per la prima volta un arbitro parla davanti alle telecamere. Ad aprire le danze è stato oggi Daniele Orsato, intervenuto ai microfoni di '90° Minuto'. Tra le domande, inevitabile quella sull'episodio legato al mancato secondo giallo per Pjanic in Inter-Juventus di tre anni fa che fece molto discutere: "Non serve andare a rivederlo dopo tre anni, sicuramente è un errore. La vicinanza dell'azione non mi ha fatto vedere quanto mostrato dalla tv: per me è stato un contrasto fisico al volo, il VAR non poteva intervenire".