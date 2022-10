Ostigard a Sky: “Spalletti non è mai contento, così cerchiamo di migliorarci sempre”

Al termine di Napoli-Rangers, l’autore del terzo gol azzurro Leo Ostigard è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Siamo davvero in un ottimo periodo, benissimo così. Penso che sin dall’inizio stagione stiamo facendo molto bene. Spalletti ci sta spingendo tanto, non è mai contento delle nostre prestazioni e quindi da parte nostra cerchiamo di fare sempre meglio. Questa è una cosa positiva. Dobbiamo cercare di migliorarci sempre perché la stagione è ancora lunga, ci sono tante partite da disputare. Quindi pensiamo ad una partita alla volta, andare avanti e continuare a fare quello che abbiamo fatto in questo inizio di stagione”.