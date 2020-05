Rai - Clamoroso, il Napoli si è mosso per Aguero: proposta al fratello-agente, i dettagli

Il Napoli pare pronto a muoversi per un nome importante e che possa scaldare la piazza per il prossimo futuro. Secondo quanto riferito dal giornalista di Rai Sport Ciro Venerato nel corso di Tv Luna, il Napoli s'è mosso per Sergio Aguero: "Ci metto la faccia, il Napoli chiamato Aguero ed è l'unica certezza che ho. Il giocatore guadagna 13mln di euro lordi, l'offerta del Napoli fatta al fratello-agente ed al giocatore, con cui hanno parlato telefonicamente, è di 10mln di euro lordi all'anno per quattro anni. Grazie al decreto crescita il giocatore intascherebbe non la metà ma 7,5mln di euro netti, bonus a parte e gestione diritti d'immagine magari da dividere. Poi c'è l'offerta al City, ma il Napoli vuole capire prima se la proposta interessa al giocatore che ha preso tempo. Il Napoli verserebbe anche 30mln di euro, visto che il giocatore si libera a zero nel 2021, l'anno prossimo. Io non dico che il Napoli prenderà Aguero, l'unica certezza che non può essere smentita è che i dirigenti del Napoli la scorsa settimana hanno parlato con lui ed il fratello. Credo sia una mossa in caso di addio di Mertens, per essere pronti, ADL perciò vaglia nomi importanti, come Immobile ma bisogna fare i conti con Lotito che spara cifre assurde sui 100mln. Non al posto di Milik perché non credo qualcuno si straccerà le vesti in caso di addio".

Di seguito il video