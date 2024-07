Rai - Osimhen, il PSG non è andato oltre gli 80mln! Il Napoli sonda altri club europei: le ultime

vedi letture

Il giornalista esperto di mercato Ciro Venerato al sito TGR ha riferito le ultime sul mercato del Napoli

Il giornalista esperto di mercato Ciro Venerato al sito TGR ha riferito le ultime sul mercato del Napoli: “Vista la fase di stallo parigina il Napoli inizia a fare sondaggi con altri club europei in attesa di novità dall'entourage di Osimhen. Il PSG (come anticipato alla domenica sportiva estate) non hai mai superato quota 80 milioni. Inserendo in una prima fase anche contropartite tecniche. Il club Campano ha sondato vari club europei alla ricerca di prime punte. Compresi Chelsea e Atletico Madrid (dopo l’addio di Morata) più altri sodalizi di Premier e Bundesliga.

Ma al momento la valutazione del cartellino resta un deciso deterrente. Lukaku è blindato ma dovrà aspettare. Difficilmente lo vedremo già a Castel di Sangro se nei prossimi giorni non ci saranno auspicati sviluppi. Dopo l'addio di Lindstrom si farà il punto su un nuovo esterno offensivo. Berardi è sempre piaciuto sia al Napoli (ai tempi di Giuntoli lo aveva praticamente acquistato nel mercato di gennaio ma lui prese tempo) che a Conte. Conosce il nostro campionato. Potrebbe essere un leggero vantaggio su altri profili (numerosi) che il club sta già valutando da diverse settimane. Ribadiamo che tra questi profili non figura il nome di Chiesa, ne quello di Kostic. Neres del Benfica invece rientra nella lista dei prospetti seguiti”.