Raspadori a Sky: "Che risposta ad Ibrox ed agli eventi! A Milano lo stesso coraggio..."

Giacomo Raspadori, autore del secondo gol del Napoli nel 3-0 ai Rangers, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match.





Più importante il gol segnato al Maradona o questo? “Sono entrambi importanti, ma più importante è il risultato. Era una partita difficile per l’ambiente dove eravamo, ma abbiamo avuto un grande approccio e dopo qualche episodio negativo abbiamo reagito nel migliore dei modi”.

Cosa ti chiede Spalletti? “Di mettere le mie qualità a disposizione della squadra. E’ una cosa che faccio già di mio, sono molto altruista e generoso. Cerco sempre di fare sia in allenamento che in partita le cose in funzione della squadra per arrivare al risultato”.

Domenica col Milan nuovo ballottaggio con Simeone? “Il mister farà le scelte, come finora ha fatto, è giusto che le faccia. Sarà una partita difficile, ci vorrà molto coraggio come abbiamo dimostrato oggi. Dobbiamo fare quello che sappiamo fare. Continuare lavorare a testa bassa e con serietà, con l’entusiasmo raggiungeremo e potremo raggiungere degli ottimi risultati”.