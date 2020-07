RILEGGI LIVE - Atalanta-Napoli 2-0 (48' Pasalic, 55' Gosens): ora la Champions è davvero lontana

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

21.26 - Finisce qui! Il Napoli si ferma e cada a Bergamo contro l'Atalanta. Ora la Champions diventa davvero un miraggio.

90'+3' - ZIELINSKI! Conclusione dalla distanza, blocca a terra Gollini.

90'+2' - Il Napoli continua a tenere palla, gara che sembra però ormai segnata.

90' - L'arbitro ha concesso quattro minuti di recupero.

88' - Esce dal campo anche Toloi, dentro Sutolo.

87' - Arriva il doppio cambio per l'Atalanta: Muriel e Tameze entrano in campo, fuori Gomez e Pasalic.

85' - Atalanta che ora si compatta, pochi spazi a disposizione del Napoli di Gattuso.

84' - Il Napoli si riversa interamente in avanti, assalto importante degli azzurri nel tentativo di rimettere in piedi la partita.

82' - Callejon batte un calcio di punizione dalla lunga distanza e va direttamente a rete: conclusione a giro, facile presa per Gollini.

81' - GOL ANNULLATO! Posizione di offside per Milik, si resta sul 2-0 per l'Atalanta!

80' - PAREGGIO NAPOLI! Sugli sviluppi del corner palla fuori area su Mario Rui che calcia da distanza siderale! Non trattiene Gollini, sulla ribattuta si avventa Milik che insacca!

79' - Sugli sviluppi del corner la palla va a Callejon che poi lascia partire il cross, libera la difesa dell'Atalanta.

78' - Guizzo di Lozano sulla sinistra, prova a saltare Gosens che alla fine chiude in calcio d'angolo.

77' - KOULIBALY! Maksimovic dalla destra mette dentro il cross teso, incorna Kalidou che non trova la porta di un soffio!

76' - Callejon parte dalla bandierina, libera la difesa dell'Atalanta.

75' - Il Napoli conquista calcio d'angolo, salgono le torri.

73' - Altro doppio cambio per il Napoli: dentro Callejon e Lobotka, fuori Politano e Demme.

72' - Cambio n casa Atalanta: fuori Caldara, dentro Palomino.

71' - Ritmi calati quando siamo ormai al 70', squadre più stanche.

70' - Guizzo di Lozano sulla destra, elude la marcatura sulla linea di fondo e scarica al centro. Libera in qualche mdoo la difesa dell'Atalanta.

69' - FABIAN! Azione sublime del Napoli. Palla in verticale per il taglio di Zielinski, che col tacco serve Fabian: lo spagnolo esplode il mancino, ma spara fuori.

67' - Entrata in ritardo di Mario Rui su Pasalic, scatta il giallo.

66' - Lancio profondissimo di Mario Rui per Milik, che arriva solo a spizzare, senza servire alcun compagno.

64' - Castagne sfonda sulla fascia, ha spazio per il cross e ci prova. Lungo, libera il Napoli.

63' - Spiovente in area per Lozano, che è più veloce di Castagne e lo anticipa: incornata a lato del messicano.

62' - Il Napoli adesso fa girare il pallone, alla ricerca di spazi che l'Atalanta non concede.

61' - Traversone profondo di Mario Rui, la sfera arriva a Zielinski sui sedici metri: finta e tiro del polacco, che non inquadra la porta.

59' - LOZANO! Primo squillo del messicano, che semina il panico in area, in mezzo a tre. Da posizione defilata calcia, ma Gollini è bravo a chiudergli lo specchio.

57' - Ecco il doppio cambio: dentro Milik al posto di Mertens, dentro anche Lozano al posto di Insigne.

56' - Situazione delicata ora per il Napoli, che si prepara a dei cambi per provare a rimettere in piedi la partita.

55' - GOL DELL'ATALANTA! Pasalic da destra appoggia al centro per Toloi, in area il difensore all'arga dall'altra parte per Gosens che scarica il tiro e sorprende Meret che non riesce ad opporsi!

54' - Djimsiti sventaglia verso destro, Mario Rui chiude con l'aiuto di Koulibaly.

53' - Gomez scodella dentro dalla bandierina, incorna Zapata ma il pallone termina fuori.

52' - Altro corner conquistato dall'Atalanta.

51' - Politano dalla bandierina scodella male al centro, libera l'Atalanta.

50' - Il Napoli non è approfitta ma resta in proiezione offensiva, calcio d'angolo.

49' - Il Napoli conquista calcio di punizione sulla trequarti.

48' - GOL DELL'ATALANTA! Azione insistita dell'Atalanta, il Napoli esce male e ne approfitta Gomez che riceve sulla destra. L'argentino solo ha modo di crossare dentro, Pasalic lasciato a suo modo solo in piena area incorna a due passi dalla porta e batte il portiere!

47' - Non sfrutta l'Atalanta, resta in attacco la Dewa.

46' - Subito calcio d'angolo per l'Atalanta, salgono le torri.

46' - Comincia il secondo tempo!

20.21 - Finisce qui il primo tempo! Napoli ed Atalanta arrivano all'intervallo sul punteggio di 0-0!

45'+3' - POLITANO! Svetta in area ed incorna su un cross interessante, palla fuori!

45'+1' - L'arbitro ha concesso quattro minuti di recupero.

45' - Mertens prova la conclusione da posizione defilata, Gollini non si lascia sorprendere e blocca la sfera.

44' - Gli azzurri non sfruttano il calcio di punizione, fa muro l'Atalanta.

43' - Il Napoli conquista calcio di punizione sulla trequarti destra.

42' - Napoli molto lucido in fase di costruzione, gran qualità degli azzurri quando si imposta il gioco.

41' - Batti e ribatti nell'area del Napoli sugli sviluppi del piazzato. Ci prova prima Toloi, poi Zapata, entrambi di testa, ma Doveri alla fine fischia il fallo in attacco.

40' - L'Atalanta conquista calcio di punizione al limite dell'area del Napoli.

39' - Lancio in verticale verso Zielinski che brucia la difesa, esce dai pali Gollini che in tuffo alllontana di testa!

37' - Mario Rui va in verticale da Politano, che scarica all'indietro. Si chiude ancora la difesa dell'Atalanta.

36' - Ancora Insigne ci prova da fuori, scarica il tiro centrale. Blocca Gollini.

34' - Insigne scodella dentro dalla bandierina, libera la difesa dell'Atalanta con il Napoli che non punge.

33' - Azione avvolgente del Napoli, palla a sinistra su Insigne che si accentra e calcia! Deviazione, calcio d'angolo!

32' - Parte il corner dalla bandierina, libera ancora la difesa azzurra.

31' - L'Atalanta conquista calcio d'angolo, salgono le torri.

30' - Si riprende a giocare!

29' - Ecco la sostituzione: fuori Ospina costretto ad uscire in barella a causa di una ferita al capo, dentro Meret.

27' - Non ce la fa Ospina, dal campo è stato chiamato il cambio.

26' - Ancora a terra Ospina, il portiere colombiano ha difficoltà a riprendersi.

25' - Scontro durissimo tra Ospina in uscita e Mario Rui. Ha la peggio il colombiano che resta a terra dolorante. Entrano in campo i sanitari del Napoli.

24' - GOMEZ! Calcia la punizione e va direttamente in porta, palla verso il secondo palo ma ancora ci arriva Ospina!

23' - Maksimovic interviene duro su Zapata, ancora Doveri fischia punizione ma senza ammonire.

22' - Possibile contropiede del Napoli, ma Insigne viene rapidamente triplicato nella marcatura. Atalanta perfetta nel ripiegamento difensivo.

20' - Intervento durissimo di Gosens su Di Lorenzo, gli azzurri reclamavano a gran voce il giallo. Doveri non ci sta, solo punizione.

19' - Sventagliata profonda per Gosens, ma l'esterno dell'Atalanta non può raggiungere il pallone.

18' - Palla in profondità per Fabian, che deve lottare di fisico con Freuler. Ha la meglio lo svizzero.

16' - Sugli sviluppi del corner palla ancora fuori a Freuler, tiro dalla distanza che finisce in curva.

15' - GOMEZ! Che conclusione da fuori, tiro improvviso diretto all'angolino! Si distende Ospina che ci arriva! Corner!

14' - Combinazione stretta del Napoli con Mertens e Insigne, ma l'Atalanta tiene ancora bene.

12' - Sugli sviluppi del corner palla fuori su Freuler che prova a rimetterla dentro, Ospina anticipa tutti e blocca.

11' - L'Atalanta conquista calcio d'angolo, salgono le torri.

10' - MERTENS! Azione del Napoli sul versante destro, scarico di Fabiàn su Mertens che calcia da fuori! Tiro sul secondo palo, fuori!

8' - Azione veloce del Napoli a ridosso dell'area nerazzurra, palla che finisce a Mertens e poi Fabiàn, lo spangolo insacca solo davanti al portiere ma è tutto fermo. Offside.

7' - Bella giocata di Politano dopo l'apertura di Insigne. Imbucata per Mertens in area, Caldara anticipa il belga di un soffio.

6' - Duvan riceve sulla sinistra, scarica dentro il cross che viene messo via dalla difesa azzurra.

4' - Sventagliata a sinistra per Mario Rui, che sbaglia completamente il controllo e regala il fallo laterale. Atalanta in zona d'attacco.

3' - Dopo un rimpallo la sfera arriva a Zapata sulla trequarti, ma Koulibaly legge tutto e ci mette una pezza.

2' - Insigne ci prova! Imbucata al limite dell'area per il numero 24, tiro però lento e facile da prendere per Gollini.

1' - COMINCIA LA PARTITA!

19.28 - Ingresso in campo in maniera scaglionato, come da nuove abitudini in virtù delle norme anti-Covid.

19.27 - Squadre in campo

19.15 - Umberto Marino, direttore generale dell'Atalanta, prima del match contro il Napoli è intervenuto al microfono di Dazn: "Sappiamo che il Napoli è una squadra con grandi valori, vorrà fare la sua partita per accorciare la distanza dal quarto posto. Ma noi siamo consapevoli delle nostre forze, vogliamo tenere questa posizione e renderemo dura la vita al Napoli". L'Atalanta sente la bella responsabilità di riportare un po' di gioia a Bergamo? "Abbiamo vissuto 100 giorni di guerra contro un nemico silenzioso. Guerra ancora in corso, speriamo di vincerla. Questa provincia e tutta la Lombardia ha bisogno di messaggi positivi come quelli che può dare lo sport".

19.00 - Napoli in campo per il riscaldamento. Gli azzurri giocheranno con la classica divisa azzurra.

18.30 - FORMAZIONI UFFICIALI - Gasperini lancia Pasalic e tiene ancora fuori Ilicic ed in attacco Duvan viene preferito a Muriel. A destra c'è Castagne e non Hateboer. Nel Napoli confermate le anticipazioni della vigilia con Politano che vince il ballottaggio con Callejon.

ATALANTA (3-4-2-1) - Gollini, Toloi, Caldara, Djimsiti; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Papu Gomez; Zapata

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne.

18:00 - Occhio al giallo: Napoli a Bergamo con cinque big diffidati in vista della Roma (Clicca qui)

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su DAZN e diretta radiofonica su Kiss Kiss Napoli e Kiss Kiss Italia. Diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net

ULTIME DI FORMAZIONE - Gasperini senza Palomino e lo squalificato Malinovskyi, ma recupera Ilicic che probabilmente sarà titolare in attacco con Duvan (favorito su Muriel) e Gomez che ha smaltito una contusione. A centrocampo Gosens e Hateboer regolarmente sugli esterni con Freuler e De Roon al centro. Nella linea difensiva a tre con Toloi e Djimsiti ci sarà Caldara al posto di Palomino.

Gattuso proporrà la formazione tipo, con molti elementi lasciati a riposo con la Spal, ed un solo dubbio che riguarda l'attacco. In porta torna Ospina, in difesa si rivede Di Lorenzo a destra con Mario Rui a sinistra e Maksimovic e Koulibaly centrali. A centrocampo tornano titolari Demme e Zielinski nel terzetto con Fabian. In attacco con Insigne e Mertens si giocano un posto Politano e Callejon con l'ex Inter favorito.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Atalanta-Napoli! Il Napoli alla prova Atalanta. La squadra di Gattuso scenderà in campo con l'obiettivo di riaprire il discorso quarto posto, che resterebbe in ogni caso complicatissimo, ma anche per dare continuità ai risultati ed alle prestazioni. Gli azzurri a Bergamo andranno a caccia della sesta vittoria di fila in campionato, l'ottava nelle ultime nove, per acquisire ulteriori certezze ed in ogni caso lanciare un messaggio chiaro anche in vista della prossima stagione. Il compito è complesso perché di fronte ci sarà forse la squadra più in forma dopo lo stop, capace di fare la differenza nei secondi tempi con un'ottima condizione fisica (come fatto con la Lazio, rischiando sul 2-0 più volte il terzo gol, per poi rimontare con merito nella ripresa).