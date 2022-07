RILEGGI LIVE - Dimaro, day 8: al pomeriggio tribuna strapiena, lunga partitella a pressione

Fonte: da Dimaro Folgarida, Antonio Gaito e Pierpaolo Matrone

TuttoNapoli.net

18.55 - Allenamento che si avvia verso la chiusura. In serata, alle 21.15, è prevista la presentazione della squadra in piazza

18.45 - In grande forma Osimhen, dopo pochissimi allenamenti, ma semina già il panico in partitella

18.35 - Un treno Kvaratskhelia, fermato solo dal portiere in uscita, con l'ovazione del pubblico

18.30 - Stop fantastico e tiro di Osimhen sul palo lontano, applausi per il nigeriano

18.25 - Breve pausa, il caldo si fa sentire anche qui a Dimaro e la partita richiede una forte pressione alta

18.15 - Spalletti posiziona personalmente i giocatori per la pressione alta

18.10 - Zerbin agisce nei blu da terzino, e non è la prima volta. Per Spalletti può giocare anche lì per sfruttare corsa e fisicità

18.05 - A segno Elmas per i blu, ma la partitella vede grande insistenza nell'uscita dal basso con Meret.

18.00 - Scontro che vede Meret restare a terra, ma il portiere dopo qualche istante si rialza tra gli applausi

17.55 - Breve riunione tecnica in cui Spalletti spiega le finalità della partita che sta per iniziare

17.45 - Fase di attivazione prima di una partitella, sono infatti già pronte le porte su una metà campo

17.35 - Subito torello per il gruppo al completo

17.30 - Tribuna soldout e tanti tifosi sono in fila, qualcuno si arrampica per poter sbirciare l'allenamento

17.20 - Grandissima atmosfera sugli spalti, come in tutti i weekend trentini sono arrivati centinaia di tifosi e c'è notevole entusiasmo.

Amici di Tuttonapoli benvenuti alla diretta testuale dell'allenamento pomeridiano del Napoli a Dimaro Folgarida nell'ottavo giorno di ritiro. Questa sera poi in piazza ci sarà la presentazione ufficiale della squadra.