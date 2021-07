RILEGGI LIVE - Dimaro, day 9: al pomeriggio 11 vs 11 "contro" il 3-5-2 della Pro Vercelli, a parte Manolas e Malcuit

19.00 - Allenamento che può considerarsi concluso, restate su Tuttonapoli.net per il normale notiziario ed appuntamento questa sera per la presentazione della squadra in piazza a Dimaro

18.50 - La sfida sulle conclusioni viene vinta da Politano, battendo Osimhen e Folorunsho che gli hanno tenuto testa fino alla fine

18.40 - Chiusura d'allenamento con conclusioni verso la porta

18.35 - Si rivedono in campo Malcuit e Manolas, ma solo per un lavoro tecnico col preparatore sul controllo palla

18.30 - Anche ADL ed il responsabile scouting Micheli in panchina

18.25 - Ora partitella vera a tutti gli effetti, senza interruzioni tattiche, ma con gli stessi schieramenti

18.20 - Breve pausa mentre viene posizionata la seconda porta a metà campo

18.10 - Spalletti lavora ora sulla compattezza tra reparti: tutti in 20 metri con una sorta di 4-1-4-1 con Demme davanti alla difesa e Lobotka alzato sui trequartisti: compito duro per i blu attaccare una squadra che difende così, con la linea difensiva sul centrocampo

18.00 - Allenamento fermo per qualche minuto per un colpo di Petagna su Demme, ma il centrocampista riesce a proseguire

17.55 - Leggera corsa sulla pista d'atletica per Malcuit mentre Manolas lavora in palestra

17.50 - L'azione riparte sempre dal portiere dei gialli per provare così anche l'uscita dal basso

17.45 - I gialli affrontano i blu schierati con un 3-5-2 in quanto la Pro Vercelli si schiera solitamente col 3-5-2

17.40 - Grande azione che strappa applausi: Elmas imbuca per Politano di fronte al portiere, scarico al centro per Osimhen che segna a porta vuota

17.35 - La formazione in giallo dovrebbe essere quella titolare che partirà domani in amichevole: Contini; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Lobotka; Politano, Elmas, Ounas; Osimhen

17.30 - Subito partitella, ancora out Manolas e Malcuit che a questo punto non dovrebbero esserci domani contro la Pro Vercelli

17.25 - Squadra in campo, torello in attesa dell'inizio effettivo della seduta

17.20 - Ounas e Machach i primi ad entrare in campo per alcuni scambi, in attesa dei compagni

17.15 - Primi azzurri in campo a Carciato. Manca poco all'inizio della seduta.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale dell'allenamento pomeridiano nel nono giorno del ritiro di Dimaro