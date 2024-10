Spalletti a DAZN: "Bello vedere Di Lorenzo così, ha subito di tutto! Napoli? Ecco cosa mi suscita"

Luciano Spalletti, commissario tecnico della nazionale italiana, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Dazn. Di seguito le sue dichiarazioni.

Vedere un Di Lorenzo così fa piacere? "Sì soprattutto perché ha passato un periodo difficile, complicatissimo, gli è stato detto di tutto anche un po' gratuitamente, e ora che ha ritrovato la sua qualità è un piacere vederlo giocare. Insomma, è quell'uomo che noi vogliamo avere sempre a disposizione nello spogliatoio".

Rivedere questo entusiasmo a Napoli le suscita qualcosina dentro? "Mi suscita tante cose, anche senza entusiasmo, sia la squadra del Napoli che Napoli in generale. Lì ci sono sette, otto, dieci giocatori che ho allenato e a cui sono molto legato, e che so che sono assolutamente calciatori di grande valore. La cosa straordinaria che gli trovo sono i capelli di Anguissa, di Frank (ride, ndr). Mi dispiace non lo abbia fatto con me perché mi sarebbe piaciuto sapere poi...".