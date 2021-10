TABELLA - 69% possesso, 10 tiri a 1 e 18 angoli: Legia dominato a Napoli

Vittoria e tre punti. Il Napoli conquista la prima vittoria stagionale in Europa League schiantando 3-0 il Legia Varsavia. Partita dominata degli azzurri che hanno totalizzato il 69% di possesso palla e si sono resi pericolosi in tante occasioni. 10 tiri a 1 e 18 angoli in favore del Napoli. Di seguito la tabella completa con le statistiche del match.