Torino-Napoli 0-1, le pagelle: superiori ma senza gol, Fabian salva un deludente Insigne

Le pagelle di Torino-Napoli 0-1

Ospina 6,5 - Una grande parata ad inizio gara, salvando il risultato, poi diverse buone uscite e tanta sicurezza al reparto sulle tante palle alte del Torino.

Di Lorenzo 6,5 - Si sgancia raramente con questo undici titolare più offensivo con Mertens, ma la prova è come al solito di ottimo livello per applicazione e capacità di leggere le situazioni difensive.

Rrahmani 6 - Un po' in calo rispetto ai mesi scorsi. Non commette particolari errori in marcatura, ma quando rompe la linea colleziona qualche palla persa pericolosa e poi diversi falli evitabili.

Koulibaly 6,5 - Male su Belotti ad inizio partita, lasciandolo libero di colpire di testa, ma quello resta l'unico errore della sua partita. Si rende protagonista di diverse chiusure di ottima fattura e copre con strapotere fisico la profondità.

Mario Rui 6 - Molto partecipe nell'uscita e la prima costruzione, non senza qualche errore. Poi per il resto difensivamente se la cava senza strafare, avendo di fronte Singo, anche se non manca qualche fallo evitabile.

Anguissa 6,5 - Fa valere il fisico nei tanti duelli che propone il Torino. Si vede spesso anche in area di rigore, ma anche stavolta non trova il tiro o la zampata vincente. Cala un po' nel finale e perde un po' la bussola.

Fabian 7 - Il periodo buio, parallelo ad un problema fisico, è alle spalle. E ne beneficia tutta la squadra sul piano del gioco. Costruisce, ispira, rifinisce, e nel finale rimedia agli errori degli attaccanti andando anche a segnare il gol-vittoria dopo un recupero alto. Chiude con 57 tocchi, non molti per la pressione del Torino, ma più di ogni altro giocatore in campo (dal 78' Lobotka sv - Una ventina di minuti, molti dei quali in gestione, per riprendere confidenza con campo e compagni)

Lozano 6 - Fa tanto movimento, spesso anche tagliando, per dare profondità e soprattutto portare fuori posizione il marcatore del Torino aprendo spazi ai compagni. Così i compagni hanno sempre una soluzione ed è una minaccia pur gestendo pochi palloni. Insigne gli nega un gol fatto a porta a vuota. Cala alla distanza e viene richiamato (dal 69' Politano 6 - Va a sostegno in un paio di ripartenza, senza incidere più di tanto, ma entra bene sacrificandosi anche in non possesso)

Mertens 7 - Si conferma in grande forma, pressando alto e poi dando una mano anche in zone di campo più basse. Nulla da scoprire sul piano della qualità, trovando almeno un paio di verticalizzazioni importanti, come quella su Insigne. Si procura anche il rigore che poi Insigne non trasforma (dal 69' Zielinski 6 - Entra bene tutto sommato, subito con un paio di giocate pregevoli, ed a suo modo lancia un messaggio per riprendersi una maglia da titolare)

Insigne 5 - Inspiegabilmente resta in campo più di Mertens e Lozano che danno sicuramente di più alla squadra. Fallisce il rigore tirando nel solito angolo, ma soprattutto a campo aperto ignora Lozano a porta vuota e si fa chiudere da Izzo. In generale quando si aprono gli spazi nelle marcature del Torino, non ha la gamba per approfittarne e risulta sterile (dal 78' Elmas sv)

Osimhen 6 - Gara difficile con Bremer a francobollarlo, ma riesce a creargli anche parecchi problemi. Non ha occasioni pulite, forse solo quella che porta al rigore in cui non controlla benissimo ma si riscatta col tacco per Mertens. Dà tutto, come sempre, ed esce stremato (dal 92' Petagna sv)