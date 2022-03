Udinese, Cioffi in conferenza: "Il Napoli ha vinto su due episodi. Beto diventerà come Osimhen"

Sconfitta in rimonta per l'Udinese al Maradona contro il Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di DANIELE MASCOLO

Sconfitta in rimonta per l'Udinese al Maradona contro il Napoli. A breve il commento in conferenza stampa del tecnico Gabriele Cioffi. Cosa è mancato per raggiungere il risultato? "È mancato, ne parlerò con i ragazzi in settimana, forse un pochino di coraggio. Bisogna rispondere con rabbia alla loro reazione nel secondo tempo. Abbiamo fatto tutto giusto sul piano tattico. Ci sono due episodi che loro hanno capitalizzato".

Ha fatto la differenza la fame del Napoli? "I miei hanno dato un segnale di una squadra che si vuole salvare prima delle gare da recuperare. Poi c'è stato un rigore su Soppy che poteva esserci, questo vuol dire che anche in dieci uomini questa squadra aveva l'atteggiamento per provare a pareggiare".

Sulla prestazione di Beto "Diventerà un campione, non credo di esagerare dicendo che arriverà al livello di Osimhen. Deve solo essere più pulito, ha fatto un grande lavoro sporco".