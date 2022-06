UFFICIALE - Nulla di grave per Olivera: gli esami confermano la distorsione, la nota dell'Uruguay

Può tirare un sospiro di sollievo il Napoli, l'infortunio occorso a Mathias Olivera non è nulla di serio.

Può tirare un sospiro di sollievo il Napoli, l'infortunio occorso a Mathias Olivera non è nulla di serio. Confermata la distorsione al ginocchio sinistro per il neo terzino azzurro, come ha comunicato l'Uruguay sul proprio account ufficiale Twitter: "Gli studi effettuati su Mathías Olivera hanno escluso un grave infortunio. Sta già lavorando per riprendersi da una distorsione al ginocchio. Forza, Matt!"