VIDEO - Spettacolare tatuaggio per Insigne: Diego sulla pelle per sempre!

La morte di Diego Armando Maradona ha scosso ovviamente tuttlo l'ambiente Napoli, con migliaia di tifosi che si sono rivelati in strada per omaggiare il campione argentino. Anche Lorenzo Insigne all'esterno ed all'interno dello stadio di Fuorigrotta ha omaggiato il Pibe de Oro con mazzi di fiori, parole sincere ed anche la rete firmata contro la Roma. Ma non solo: il capitano del Napoli ha deciso di andare oltre, portando con se l'immagine di Maradona per tutta la vita. Cosi Insigne ha deciso di tatuarsi proprio l'urlo di Maradona sulla gamba, un gesto significativo che testimonia la grande ammirazione da parte del capitano del Napoli per il Diez.