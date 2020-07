Younes a Der Spiegel: "Ancelotti un gentiluomo, mai vista una persona così. Gattuso? Sembra sia ancora calciatore..."

Il calciatore del Napoli Amin Younes ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano tedesco Der Spiegel.de, soffermandosi tra l'altro sull'ex tecnico del Napoli Carlo Ancelotti e sul suo momento a Napoli: "Ancelotti? E' una persona molto rilassata e caparbia. Ciò che lo rende speciale è che non si arrabbia mai nonostante i tanti problemi che ha dovuto affrontare. Non è mai stato violento o rumoroso. Non ho mai visto un allenatore così gentile. In Germania ha avuto il problema della lingua. La gente non ha saputo riconoscere il suo fare da gentiluomo. Sul campo è un grande lavoratore. E' un grande gestore, non a caso ha guidato grandi club come Real Madrid e Bayern Monaco. A gente come Cristiano Ronaldo e Kakà non devi insegnare molto. Ancelotti è un maestro nel gestire le star.

Gattuso? All'inizio non ho avuto tanto spazio con lui. Durante il Coronavirus mi sono allenato con impegno e ho conquistato la sua fiducia. Gattuso è un allenatore che farà molta strada, come confermano i risultati ottenuti col Napoli post lockdown. Non dimentichiamo che abbiamo vinto anche la Coppa Italia. Il mister sembra faccia ancora il calciatore. Ti fa sembrare la partita la cosa più importante al mondo. Anche in allenamento ci spinge oltre il limite. Siamo molto contenti di lui”.