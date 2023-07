Borussia, diagnosticato un tumore ai linfonodi all'ex obiettivo azzurro Lainer

Non è stato un risveglio facile per il Borussia Mönchengladbach e soprattutto per Stefan Lainer

Non è stato un risveglio facile per il Borussia Mönchengladbach e soprattutto per Stefan Lainer. Stamattina, riportano i media tedeschi, al terzino destro è stato diagnosticato un tumore ai linfonodi. Il giocatore della Nazionale austriaca dovrà sottoporsi a diversi mesi di terapia e dovrà quindi saltare tutta la prima parte della stagione. Una brutta notizia, anche se i medici assicurano che la malattia è stata scoperta molto presto ed è assolutamente curabile. Può tornare a giocare

"C'è un'altissima probabilità che torni a una vita normale, compresa l'attività agonistica", si legge. Roland Virkus, direttore sportivo del Borussia Mönchengladbach, ha invece dichiarato: "Faremo tutto il possibile per garantire che Stevie riceva le migliori cure possibili e auguriamo a lui e alla sua famiglia molta forza e ottimismo nella lotta contro questa malattia". Lainer, 30 anni, è arrivato in Germania nel 2019 dopo essersi imposto nel Salisburgo. Ha disputato 38 partite con l'Austria, mettendo a segno due reti.