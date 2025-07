Focus mercato Napoli alla DS: Venerato parlerà di Osimhen, Lucca, Nunez e Ndoye

Victor Osimhen, Lorenzo Lucca, Darwin Nunez e Dan Ndoye.

Stasera alle 23.53 su Rai Due nuovo appuntamento con la 'Domenica Sportiva' condotta da Sabrina Gandolfi e curata da Alda Angrisani. In diretta il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato con le ultime di mercato. Consueto focus sul Napoli che dopo Noa Lang sblocca anche Sam Beukema. Documenti in arrivo. 30 milioni di euro più 3 di bonus la cifra ufficiale. Altre news su Victor Osimhen, Lorenzo Lucca, Darwin Nunez e Dan Ndoye.

