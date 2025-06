Demme torna in Campania? E' stato proposto all'Avellino in B: l'annuncio

vedi letture

Diego Demme potrebbe tornare in Italia, in Campania. Piace all'Avellino. Anzi, è stato proposto, come il club ha spiegato. Di seguito riportiamo le parole del direttore sportivo dell’Avellino Mario Aiello, il quale ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo.

“Demme ci è stato proposto, con umiltà abbiamo il dovere di valutarlo e se si creano le condizioni giuste puoi anche pensare di modificare qualche idea per far spazio a un giocatore del genere. Nell'ultimo anno di Napoli ha giocato poco anche perché aveva davanti Lobotka ma era stato titolare con Gattuso, come caratteristica pur essendo avanti con l'età ha fatto sempre della serietà e dell'allenamento la sua caratteristica, e questi giocatori riescono comunque a darti il rendimento di un giovane”

“Se sta bene è superiore a qualsiasi giocatore di B, abbiamo verificato con l'Hertha Berlino che ha sempre giocato a parte un periodo di infortunio e anche bene, non possiamo ignorarlo".