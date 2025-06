Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: dove vedere Monterrey-Inter (in differita)

In questo mercoledì 18 giugno continuano gli Europei Under 21 ed il Mondiale per Club. Questa notte l'Inter è scesa in campo contro il Monterrey, la partita si potrà riguardare in differita stasera alle ore 21:00. Di seguito la programmazione in tv.

MERCOLEDÌ 18 GIUGNO

03.00 Monterrey-Inter (Mondiale per Club) - DAZN (differita Italia 1 alle 21)

18.00 Manchester City-Wydad Casablanca (Mondiale per Club) - DAZN

18.00 Olanda-Ucraina (Europei Under 21) - UEFA.TV

18.00 Danimarca-Finlandia (Europei Under 21) - UEFA.TV

21.00 Real Madrid-Al Hilal (Mondiale per Club) - DAZN

21.00 Slovenia-Repubblica Ceca (Europei Under 21) - UEFA.TV