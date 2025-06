Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: si rivede Messi con l'Inter Miami

In questo giovedì 19 giugno continuano gli Europei Under 19 ed il Mondiale per Club. Alle 21 torna un campo Lionel Messi con l'Inter Miami, la squadra statunitense affronta il Porto. Di seguito la programmazione in tv.

MERCOLEDÌ 18 GIUGNO

18.00 Palmeiras-Al Ahly (Mondiale per Club) - DAZN

19.00 Danimarca-Romania (Europei Under 19) - ONEFOOTBALL e UEFA.TV

19.00 Montenegro-Spagna (Europei Under 19) - ONEFOOTBALL e UEFA.TV

21.00 Inter Miami-Porto (Mondiale per Club) - DAZN e ITALIA 1