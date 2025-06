Spagna-Italia U21, in gol l'obiettivo del Napoli Jesus Rodriguez

Al 53esimo minuto del match tra Spagna e Italia, valido per il terzo turno del Girone A dell'Europeo Under 21, è andato in gol Jesus Rodriguez per la Roja. Il classe 2005, di proprietà del Real Betis, è uno degli obiettivi del Napoli per la fascia sinistra d'attacco: il baby-talento spagnolo ha una clausola rescissoria da 35 milioni di euro.

