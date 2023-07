"La capolista se ne va... e un inviato le corre dietro", il libro di Manuel Parlato sulla cavalcata Scudetto

L'autore del libro è Manuel Parlato, giornalista sportivo che ha seguito le vicende della squadra azzurra.

"La capolista se ne va... e un inviato le corre dietro", un racconto coinvolgente che ripercorre la storica cavalcata del Napoli alla conquista del terzo scudetto della propria storia. L'autore del libro è Manuel Parlato, giornalista sportivo che ha seguito le vicende della squadra azzurra assistendo ad ogni dettaglio del percorso trionfale degli azzurri.

Nel suo libro, Parlato racconta dei migliaia di chilometri percorsi per stare a al fianco della squadra, sia in casa che in trasferta, dall’inizio della stagione fino all’ultimo istante, rivivendo le emozioni delle vittorie della squadra di Spalletti, delle giocate di Osimhen, Kvaratskhelia, Lobotka e compagni, mischiandole ai ricordi e le emozioni vissute nelle epoche dei primi due Scudetti, rievocando indimenticabili figure come quelle di Diego Armando Maradona, Careca e Giordano. Il tutto che, ovviamente, culmina nella gioia finale di Udine, dove il sogno di un popolo intero divenne realtà.