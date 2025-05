Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: dove vedere Inter-Barcellona in chiaro

In questo martedì 6 maggio 2025 va in scena la prima semifinale di ritorno di questa Champions League, che vede l'Inter impegnato a San Siro contro il Barcellona alle ore 21:00. Il match sarà visibile in chiaro su TV8 oppure in pay per view sulle piattaforme di Sky. Di seguito la programmazione completa.

MARTEDÌ 6 MAGGIO

20.45 Partick Thistle-Ayr United (Scottish Championship) - MOLA

21.00 Inter-Barcellona (Champions League) - TV8, SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW