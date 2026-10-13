Prima pagina "McTurbo, il Napoli cerca la svolta": la prima del Corriere dello Sport-Stadio

“McTurbo, il Napoli cerca la svolta”: è questo il titolo che apre la prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio, dedicato a McTominay e alla ricerca di una scossa da parte degli azzurri. Il soprannome richiama la forza fisica e la capacità di inserimento dello scozzese, che torna a disposizione dopo oltre un mese di stop e che, secondo le indicazioni dei quotidiani, potrebbe partire dal primo minuto nella sfida europea contro il Villarreal. Il giornale lo indica come uno degli uomini da cui dipende il rilancio del Napoli, in un momento in cui la squadra ha bisogno di ritrovare risultati e continuità.

Inter al centro, in alto la Juve di Lucio

Al centro della pagina trova spazio l’Inter, con il titolo “Chivu no limits”, che racconta l’entusiasmo intorno al lavoro del tecnico nerazzurro e alle ambizioni della squadra. In alto, invece, c’è la Juventus con “Lucio amaro”, una formula che sembra riferirsi al momento difficile di Spalletti sulla panchina bianconera, dopo le critiche emerse nei giorni scorsi sul rendimento della squadra. Una prima pagina, dunque, che mette a confronto tre realtà diverse: il Napoli in cerca di svolta, l’Inter che guarda lontano e la Juve alle prese con un momento delicato.