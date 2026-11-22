Da 0 a 10: le dichiarazioni shock di Allegri, la 'zeppata' di McTominay ad ADL, il reel di Lang e il caso De Bruyne

Napoli-Torino 1-0, il nostro da 0 a 10: le dichiazioni shock di Allegri, il messaggio di McTominay ad ADL, il reel di Lang e il caso De Bruyne

Zero alla paura che serpeggia nell’animo della squadra. Un sentimento che Allegri non contribuisce a scacciare via, anzi, dice di aver chiesto alla squadra ‘di averne un pochino per alzare l’attenzione’. Al suo Napoli, però, non serve avere paura, ma organizzazione, una chiara idea di come affrontare la battaglia, un pochino come Leonida e i suoi Spartani che con una suprema arte della guerra tennero testa a molti. «Non è la paura a governarlo, ma solo l'irrequietezza, un'accresciuta percezione delle cose.»

Uno l’infortunio, quello che porta Vergara ad un pianto disperato perché sembra avere il sapore della maledizione. Finalmente titolare, e finalmente in un ruolo che avrebbe potuto esaltarne le caratteristiche, si fa male dopo una manciata di minuti e rientra in un tunnel buio, che al confronto quello di "Shining" sembra una piacevole passeggiata domenicale in famiglia. Buona fortuna Antò!

Due versioni: quello del Belgio e quello del Napoli. Come col giochino della settimana enigmistica ‘Trova le differenze’, si è dibattuto su questa trasformazione di De Bruyne appena indossa la maglia della sua nazionale. Il discorso è più complesso di quanto si voglia far credere, ma è chiaro che l’orchestra suona la musica che vuole il direttore, in questo caso Allegri. E Kevin, anche ieri, ha continuato ad avere differenze di vedute sostanziali rispetto al suo tecnico. Due rette che, sul piano del pensiero calcistico, sembrano destinate a non incontrarsi mai.

Tre a questa bizzarra teoria di Allegri, secondo cui l’unica partita da vincere in Champions fosse quella col Bodo. In conferenza il tecnico si è già consegnato al City, ha già rimandato i discorsi alle sfide con Bruges, Sabah e Viking. Più che un allenatore, Max pare un jukebox inceppato su "Che sarà" dei Ricchi e Poveri. Perché il futuro è tutto da scoprire, ma arrendersi al presente prima ancora di giocarlo non sembra esattamente il modo migliore per costruirlo.

Quattro cambi e c’è un indizio da cogliere: quando esce Hojlund, entra Giovane. Un pochino per sfruttare gli spazi, ma anche per far capire a Lucca che deve darsi una svegliata. Più che scaldarsi a bordo campo, Lucca farebbe bene a scaldare il curriculum: gennaio è ad un battito d’ali. Grazie a Dio.

Cinque le vittorie in campionato, la seconda di corto muso dopo l’1-0 al Bologna di settembre. Questo è un aspetto interessante: il Napoli di Allegri non riesce nemmeno ad avere le sembianze delle squadre di Allegri, brutte ma vincenti spesso con minimo scarto. Si è riusciti nell'impresa di conservare il brutto e smarrire il vincente: praticamente un film di Hitchcock, ma senza il colpo di scena finale.

Sei e ci aggiungiamo anche un più, di incoraggiamento, a Beukema. Dobbiamo fare tutti un enorme sforzo con l’olandese: chiamare Will Smith e Tommy Lee Jones e farci sparaflashare con l’aggeggio che cancella la memoria. Solo così, dimenticando il fatto che è stato pagato 31 milioni di euro, potremmo iniziare a valutarlo con maggiore serenità. Perché su un punto dobbiamo tutti convenire: non vale quei soldi.

Sette al Reel pubblicato da Lang in diretta dal Maradona. Volontà, visione e talento di Lang: in appena 30 secondi, come i video in formato breve che spopolano sui social, l’olandese mette in mostra tutte le caratteristiche sopra elencate. Pare quasi che questa assurda diatriba col pubblico del Maradona lo abbia caricato, gli abbia generato una scossa di rivalsa proprio nelle due zone più decisive nelle esistenze umane: cuore e cervello. Noa sta capendo che l’unica vera musica che il pubblico vuol sentire è quella delle giocate in campo: finalmente è il pallone a cantare.

Otto a Simeone, che lo guardi e lo rivedi ancora lottare come una foca a difesa di un pallone contro la Juve. Come ritrovare uno di famiglia, che sta nel cuore e non potrà uscirne mai. Che si fa male Vergara, e va a consolarlo come se non avesse mai smesso di vestire la maglia azzurra. Una storia bella, in un calcio che mastica tutto. “La memoria è il diario che ciascuno di noi porta sempre con sé”, un diario in cui ci sarà sempre una pagina da dedicare al Cholito.

Nove alla saetta di Scott, il fulmine che sta sulla fronte di Harry Potter. Avanza McTominay, che ha dentro di lui la dote innata dei campioni: il rispetto della bellezza. Quel pallone di Lang d’esterno non può essere calpestato, è un fiore da raccogliere e annusare, una visione che merita il lieto fine. Tocca il pallone due volte, valuta le opzioni, ma in realtà ha già visualizzato il punto esatto dove andrà a collocare il pallone. “Non sono le nostre capacità a definirci, ma le nostre scelte”: lo scozzese, fa quasi sempre quella giusta. Aurelio, devi ‘cacciare i soldi’ e rinnovarlo. A tutti i costi.

Dieci partite in cui si è difeso male, dice Allegri. E ancora: “Il mio calcio non esiste” afferma Max a fine gara, sprofondato all’apice del suo nichilismo. Poi la perla: Come ho cambiato la gara all’intervallo? Ho detto che se sorridevano il gol arrivava”. Una masterclass di supercazzole del tecnico azzurro, che prova a modo suo a gestire le pressioni per una classifica che resta disperata e una squadra che continua a cercare un'identità come Diogene cercava l'uomo con la lanterna. Bastasse ridere, a gennaio prendiamo Fiorello che si svincola dalla Pennicanza e problemi risolti.