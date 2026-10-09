Prima pagina Napoli, l'allarme di Lobotka: la prima del Corriere dello Sport-Stadio

“Napoli, l’allarme di Lobotka”: è questo il titolo che apre la prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio, che dà risalto alle parole del centrocampista azzurro, pronunciate durante gli impegni con la sua Nazionale. Un intervento che il quotidiano mette in evidenza nello spazio in basso e che arriva in un momento delicato per il Napoli, reduce da un avvio di stagione complicato e alle prese con un’infermeria affollata alla vigilia della sfida con il Frosinone.

Al centro l’intervista a Malen, attaccante della Roma

Al centro della pagina, invece, trova posto l’intervista a Malen, attaccante della Roma, protagonista di un’altra delle storie di giornata. Il quotidiano sportivo romano costruisce così una prima pagina divisa tra le preoccupazioni in casa azzurra e il racconto del giocatore giallorosso, in una settimana in cui la Serie A si prepara a ripartire dopo la lunga sosta per le nazionali. Per il Napoli, dunque, le parole di Lobotka diventano un tema in più su cui riflettere, mentre Allegri si prepara a ritrovare il gruppo e a scegliere l’assetto giusto per tornare a vincere.