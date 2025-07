Live Napoli-Arezzo, pre-partita: la prima uscita stagionale live su Tuttonapoli

vedi letture

16.50 - L'amichevole è ovviamente sold-out. Ieri sono andati subito esauriti gli ulteriori 200 ingressi per la Curva Carciato. A Carciato saranno dunque presenti complessivamente 2.200 spettaori.

16.40 - L’Arezzo scenderà in campo con il solito “4-3-3”. L’unico sicuro indisponibile è Chierico, mentre sono da valutare le condizioni di Dell’Aquila. Tra i giocatori attualmente presenti in ritiro ve ne sono diversi che sono in partenza. Di seguito la probabile formazione. AREZZO (4-3-3) Trombini; De Col, Arena, Chiosa, Righetti; Mawuli, Guccione, Dezi; Pattarlelo, Ravasio, Varela. A disposizione: Venturi, Ferrara, Sani, Renzi, Gilli, Concetti, Gigli, Perrotta, Damiani, Dell’Aquila, Coccia, Tavernelli, Bigi, Galli, Costantini, Pulcini, Fiore. Allenatore: Cristian Bucchi

16.30 - I punti di contatto tra i due club non sono però finiti: Antonio Conte, oggi uno dei migliori allenatori al mondo, ha iniziato la propria carriera in panchina proprio ad Arezzo, nell’annata 2006-2007 e proprio lì conobbe uno dei suoi attuali collaboratori tecnici, l’ex centravanti amaranto Elvis Abbruscato, una vera e propria “icona” del club amaranto. E, tra tutti i calciatori attualmente in forza all’Arezzo, c’è anche chi Dimaro la conosce benissimo: il centrocampista Jacopo Dezi, protagonista di diversi ritiri in Val di Sole con la prima squadra del Napoli (dove ha completato la propria formazione giovanile).

16.15 - Tra l’altro quello attuale è un Arezzo fortemente… azzurro, visto che il presidente, l’imprenditore campano Guglielmo Manzo, è tifosissimo del Napoli, il direttore sportivo è Aniello Cutolo, napoletano doc con alcune stagioni da calciatore nel settore giovanile (dal 1999 al 2001) e il tecnico Cristian Bucchi è un ex, visto che nell’annata 2006-2007, conquistò la promozione in serie A con Edy Reja in panchina.

16.00 - A tenere a battesimo il nuovo Napoli sarà l’Arezzo, formazione che milita nel campionato di serie C e che nella scorsa stagione ha raggiunto i playoff dopo un’annata trascorsa nella parte sinistra della classifica. Il club toscano sta svolgendo il proprio ritiro estivo nella vicina Valle del Chiese, segnatamente a Storo, dove è arrivato il 13 luglio e dove si tratterrà sino a sabato 26. Tra l’altro, aspetto questo decisamente curioso e “romantico”, gli amaranto soggiornano all’Hotel Castel Lodron, una delle strutture ricettive di riferimento della zona, che a metà anni ’80 ospitò - per tre anni di fila - proprio il ritiro estivo del Napoli di Maradona.

15.45 - L'amichevole, così come tutte le altre uscite del Napoli, saranno in diretta Pay‑Per‑View al prezzo di 9,99 € su tre piattaforme: DAZN, Sky Primafila e OneFootball.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Arezzo, prima uscita amichevole del nuovo Napoli di Antonio Conte e dei cinque acquisti già ufficiailizzati.