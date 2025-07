Lookman, Sky: muro contro muro con l'Atalanta: l'Inter non si muove da 40mln

L'Inter ha presentato un'offerta da 40 milioni di euro per Ademola Lookman, ma l'Atalanta non ha intenzione di scendere sotto i 50 milioni richiesti. La situazione, secondo quanto riportato da Sky Sport, è attualmente in fase di stallo: si è arrivati a un muro contro muro tra le due società, con i nerazzurri che non sembrano intenzionati ad alzare la proposta.

Nel frattempo, Lookman ha manifestato la volontà di trasferirsi a Milano, spingendo per il passaggio all'Inter. Tuttavia, senza un rilancio da parte del club nerazzurro, difficilmente si potrà arrivare alla chiusura. L’Atalanta, forte della stagione del nigeriano e della propria posizione contrattuale, non ha fretta e resta ferma sulle sue condizioni economiche. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se le parti riusciranno ad avvicinarsi.