Napoli-Arezzo 0-2, le pagelle: azzurri frenati dai carichi, sprazzi di KDB e dei nuovi

Meret 5,5 - Salva con una bella parata di piede sul tiro di Tavernelli, intuisce il rigore, calciato non benissimo, ma non riesce a trattenere la palla e prende gol anche abbastanza goffo. Dal 46' Contini 6 - Spesso fuori dai pali per l'offensiva degli azzurri, se la cava bene coi piedi ma non può nulla sul raddoppio di Varela.

Di Lorenzo 6 - Partita di sostanza, si sovrappone e spesso entra all'interno del campo per impostare. Non ha la solita gamba, risente chiaramente dai carichi di lavoro. Dal 46' Mazzocchi 5 - Ci mette la solita grinta, ma per due volte rischia di perdere una palla sanguinosa e fa un grosso errore sul raddoppio di Varela.

Marianucci 6,5 - Rapido a scappare all'indietro sulle ripartenze dell'Arezzo, preciso nelle chiusure. Tra i pochi senza sbavature Dal 46' Rrahmani 6 - Sfiora il gol di testa con un stacco da calcio d'angolo. Qualche fallo di troppo e si innervosisce anche nel finale

Juan Jesus 6 - Partita di personalità, gestisce bene la palla in costruzione nonostante il poco movimento. Dal 46' Beukema 6 - Dialoga molto con il compagno di reparto Rrahmani nonostante sia sul centro-sinistra, i due centrali iniziano a trovare l'intesa sui movimenti.

Olivera 6 - Buona l'intesa con Lang, alterna sovrapposizioni esterne a inserimenti interni anche se con risultati alterni nell'ultima scelta. Dal 46' Spinazzola 6 - Spinge sulla fascia e trova precisi cambi gioco sul lato opposto.

Anguissa 6 - Al piccolo trotto, gioca in scioltezza e chiude bene davanti ai centrali. Dal 68' Vergara 6 - Dà dinamismo al centrocampo, frizzante.

Hasa 6,5 - Gestisce bene la palla, dimostra visione di gioco e precisione nei passaggi. Buona l'intesa con De Bruyne. Dal 46 ' Lobotka 6 - Gestisce la palla come al solito, i ritmi però sono ancora troppo lenti.

De Bruyne 6 - Il registra offensivo della squadra, disegna calcio e sfiora due volte il gol nei primi 20', non trovando l'incrocio sul primo palo. Dal 46' Raspadori 5,5 - Dopo un buon inizio, dove scambia molto con Lukaku, poi esce un po' dal gioco.

Zanoli 6 - Spinge poco, ma quando lo fa riesce a mettere qualche pallone al centro, ed è attento in copertura. Dal 46' Neres 6,5 - Subito vivace, sfiora il gol con una sfortunata doppia occasione e con una bellissima rovesciata. Su assist di Lukaku ha la più grande chance per il pari, palo pieno su un tiro da posizione ravvicinata.

Lucca 5,5 - Ha una grande occasione alla mezz'ora, ma il diagonale è debole e impreciso. I carichi di lavoro si fanno sentire per un giocatore di quella stazza. Dal 46' Lukaku 6,5 - Subito nel vivo del gioco, va vicino al gol del pari. Dà peso e qualità all'attacco. Bravissimo a trovare Neres con un assist perfetto sul palo colpito dal brasiliano.

Lang 6 - Attivo sin dai primi miuti, subito molto cercato dai compagni, spinge a sinistra. In ripiegamento provoca il rigore che permette all'Arezzo di passare in vantaggio. Dal 46' Zerbin 6 - Si fa spesso trovare sulla fascia, da un suo cross preciso Neres sfiora il gol in rovesciata.

Conte 6 - Resta seduto tranquillo in panchina. Visti i carichi di lavoro dei giorni scorsi, il mister aveva messo in preventivo le difficoltà incontrate oggi.