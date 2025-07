Filardi: "Conte vuole Ndoye, il Napoli farà di tutto per accontentarlo. Anche sacrificare un azzurro"

“Il Napoli vuole chiaramente Ndoye, perché fa al caso di Conte, gli consentirebbe di fare anche altri moduli, perché può fare l’esterno a tutta fascia. In questo modo - ha detto l’ex azzurro Massimo Filardi a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live-speciale Dimaro su Marte'- il tecnico potrebbe pure cambiare sistema di gioco con un terzino in meno, con De Bruyne più vicino alla punta e i tre centrocampisti dello scudetto, Anguissa, Lobotka e Mc Tominay insieme in campo.

A me piace Lookman, ma Conte vuole Ndoye e il Napoli farà di tutto per accontentarlo e magari per lo svizzero potrebbe sacrificare Raspadori, di cui va pazzo il direttore felsineo Sartori. Non dovesse arrivare Chiesa è l’unico, tra i nomi fatti, che ha quelle caratteristiche che piacciono al tecnico. Credo che Chiesa sarebbe felice di tornare in Italia ed essere allenato da Conte, anche in chiave Mondiale. A proposito di esterni, mi sta piacendo l’approccio di Noa Lang, che ha già capito tutto. Al di là della sana sfrontatezza, ha già detto che al Psv non difendeva mai e che in Italia dovrà imparare in fretta a farlo.

E’ stato fenomenale in conferenza, un ragazzo conosce i propri limiti farà sicuramente bene. Attenzione anche a Neres che a destra è un altro calciatore. In questo senso a tutti gli acquisti fatti e che arriveranno, dobbiamo aggiungere anche Buongiorno e Neres, che lo scorso anno abbiamo avuto a mezzo servizio. Beukema mi ha impressionato non solo come difensore puro, per concentrazione e posizionamento, ma anche per la tranquillità che mostra nel possesso palla. Se riuscirà a mostrarla anche a Napoli, che è una piazza più importante di quella di Bologna, avrà già fatto un altro step. Per il sesto centrocampista immagino che il club pensi ad un’operazione alla Anguissa di tre anni fa, ovvero un last minute”.